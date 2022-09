Cenzorii chinezi au modificat ultimul film ­„Minions” pentru a fi mai „corect politic” Cenzorii chinezi au modificat finalul filmului animat „Minions: The Rise of Gru” inainte de lansarea acestei pelicule in cinematografele din China, au relatat mai multi utilizatori ai retelelor de socializare, informeaza Reuters și Agerpres. Modificarea reprezinta inca un exemplu pentru felul in care autoritatile chineze editeaza filme hollywoodiene populare pentru a le face sa devina conforme cu principiul „corectitudinii politice”, insa unii dintre spectatori s-au plans din cauza acestor modificari. Potrivit unor mesaje si capturi de imagine distribuite pe platforma de socializare Weibo, considerata… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

