- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect care prevede ca 15 unitati sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Transporturilor sunt transferate in subordinea altor ministere si institutii cu retea sanitara proprie. Legea merge la promulgare.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare…

- Ministerul Transporturilor a elaborat un proiect de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferata Constanța – Mangalia”. Ministerul Transporturilor propune, printr-un act normativ, aprobarea indicatorilor tehnico-economici…

- Autoritațile din cadrul Ministerului Transporturilor au venit cu clarificari vis-a-vis de proiectele majore de infrastructura din Moldova. Potrivit secretarului de stat in Ministerul Transporturilor, zilele urmatoare va fi semnat ultimul contract de execuție pentru autostrada A7. De asemenea, licitațiile…

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie autonoma aflata in subordinea Consiliului Județean Cluj, in calitate de beneficiar al fondurilor europene anunța finalizarea proiectului “Cale de rulare paralela cu pista” – cod SMIS 2014+ 125198, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare…

- Facem precizarea ca trimiterea in judecata reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Tribunalul Bucuresti a fixat primul termen in dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- Guvernul, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, a aprobat doua hotarari necesare pentru: declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Reamenajare…

- Actul normativ prevede suplimentarea creditelor de angajament si bugetare alocate Metrorex pe anul 2023, cu suma de 50 milioane de lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si redistribuite…