Centura de siguranță, la control. Ce urmăresc polițiștii buzoieni Biroul de Presa al IPJ Buzau transmite ca, saptamana aceasta, pana pe 12 martie, Poliția Romana, prin structurile rutiere, desfasoara acțiunea SEATBELT, conform Programului Operațiunilor Europene 2023 al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa (ROADPOL). ,,Actiunea are drept scop constientizarea conducatorilor auto si a ocupantilor autovehiculelor cu privire la importanta folosirii centurii de siguranta si/sau a altor dispozitive de retentie omologate in cazul producerii accidentelor de circulatie. Acțiunea este coordonata de Direcția Rutiera din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

