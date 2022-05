Centrul vechi din București devine șantier. Se încep lucrările la străzi Viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu anunta inceperea lucrarilor in Centrul Istoric, precum si faptul ca pana la jumatate lunii iunie ar urma sa fie reparate strazile si aleile. „Am inceput treaba in Centrul Istoric! Asa cum am promis, incepand de azi si pana la jumatatea lunii iunie reparam strazile si aleile din Centrul Istoric. Se lucreaza zilnic, cu materiale de calitate si finisaje superioare pe strazile Lipscani, Franceza, Filitti, Postei, Stavropoleos, Covaci, Selari, Caldarari si Sepcari. Tot zilnic voi fi in teren sa ma asigur ca este respectat graficul de lucrari si calitatea executiei”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan a anuntat, luni, ca au inceput lucrarile de refacere a pavajului de pe strazile din Centrul Vechi al Capitalei, unde piatra cubica este distrusa in foarte multe zone. Primarul general spune ca “reparațiile vor dura cateva saptamani”, astfel incat in a doua jumatate a lunii iunie vor fi gata…

- Clubul FC Voluntari a anuntat ca partida contra formatiei FCSB, din cadrul etapei a 9-a a play-off-ului Ligii 1 la fotbal, se va juca sambata 14 mai, de la ora 21:00, pe Arena Nationala din Bucuresti. ”Programata initial pe stadionul Giulesti, intalnirea dintre cele doua formatii a fost mutata pe cea…

- Principele Nicolae a devenit tata pentru a doua oara: zilele acestea, soția sa Alina-Maria tocmai a adus pe lume un baiețel. Micuțul se va bucura de o moștenire speciala de la strabunicul sau. Principele Nicolae al Romaniei, nepotul Regelui Mihai, a impartașit vestea pe contul sau de Facebook. Cei doi…

- Actorul George Ivașcu și-a dat demisia de la conducerea Teatrului bucureștean Metropolis. Intr-o scrisoare adresata primarului general Nicușor Dan, el acuza „subfinanțarea cronica” a instituției culturale. “Deși rezultatul evaluarii pe anul 2021 imi permite sa imi continui activitatea inca doi ani,…

- . Statul roman investește zeci de milioane de lei in comunitatea maghiara . Vicepremierul Romaniei, Kelemen Hunor, prezinta investițiile, dar nu spune ca banii sunt de la București. Statul roman investește zeci de milioane de lei in comunitatea maghiara, insa liderul UDMR, Kelemen Hunor, care este și…

- In aceasta primavara, dupa Paști, Primaria Capitalei reia proiectul „Strazi deschise”!, a anunțat primarul Nicușor Dan. „In week-end-urile din perioada 30 aprilie – 16 octombrie, mai multe bulevarde și strazi din București vor deveni din nou zone pietonale, unde se vor putea plimba toți bucureștenii…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a discutat, marti, cu o delegatie a Congresului american, aflata in vizita la Bucuresti, despre implicatiile agresiunii militare asupra Ucrainei, subliniind ca dialogul continuu cu SUA pentru coordonarea stransa a raspunsului la actuala criza umanitara si de…

- Ambasada Ucrainei in Egipt a adresat o scrisoare statului egiptean și ministerului turismului pentru a pastra turiștii ucraineni și a-i gazdui in hotelurile din Egipt din cauza inchiderii spațiului aerian ucrainean. Pe de alta parte și Romania sare in ajutorul Egiptului și-i va primi pe cetațenii egipteni…