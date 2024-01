Agenția Serviciilor Publice (ASP) anunța ca astazi, 25.01.2024, in legatura cu efectuarea de catre „I.C.S. Premier Energy Distribution" SA a unor lucrari de reparație, in cadrul Centrului multifuncțional din or. Strașeni a fost sistata temporar prestarea serviciilor publice, pana la orele 16:30.