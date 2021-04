Stiri pe aceeasi tema

- Este pericol de acvaplanare pe autostrazile din Dobrogea din cauza ploilor abundente. Șoferii sunt sfatuiți sa conduca cu prudența, arata Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca marți seara este risc de acvaplanare pe autostrazile din Dobrogea.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora este semnalata ploaie torentiala pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta.Totodata, Centrul Infotrafic avertizeaza ca si pe autostrada A4 Ovidiu Agigea ploua torential vizibilitatea fiind redusa din aceasta…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, duminica seara, ca pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea ploua torential, astfel ca exista pericol de acvaplanare. Potrivit sursei citate, vizibilitatea in zona este redusa…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ploaie torentiala pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, vizibilitatea fiind redusa din aceasta cauza si existand pericol de acvaplanare, potrivit news.ro. Citește și: EXCLUSIV Fostul…

- Ploua torențial, vineri seara, pe Autostrada A2 București - Constanța, iar vizibilitatea este extrem de redusa, potrivit Centrului Infotrafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane transmite ca, pe tronsonul 105 (Drajna) – 143 (Fetești), al Autostrazii A2 București…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe A2 București - Constanța, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind redusa sub 100 de metri, izolat sub 50 de metri, pe tronsonul kilometric 144 (Fetești) – 212 (Constanța) și pe…

- Pericol de acvaplanare pe autostrada A 2 si pe A4.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe tronsonul kilometric 10 212 si pe A4 Ovidiu ndash;Agigea, este semnalata ploaie torentiala, carosabilul fiind acoperit partial…

- Centrul Infotrafic recomanda conducatorilor auto sa adapteze viteza la conditiile de drum, sa foloseasca in mod corespunzator luminile din dotarea autovehiculelor, crescand distanta de siguranta intre vehicule. Vizibilitatea este redusa in trafic sub 200 metri pe mai multe artere rutiere din judete…