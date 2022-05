Colonelul Vincent Minguet, comandantul grupului tactic al prezentei avansate al NATO din Romania, a declarat, marti, ca grupul de lupta aliat din tara noastra este deja activ la Constanta, urmand ca in iunie centrul de greutate sa fie mutat la Cincu. „Suntem activi in prezent. Incepem sa crestem capacitatea. Mare parte a batalionului este in Constanta, la Kogalniceanu, ne vom muta la Cincu, vom pastra trupe si la Kogalniceanu, dar as spune ca centrul de greutate va fi la Cincu. Vom face asta in iunie”, a spus colonelul Vincent Minguet, intr-o conferinta la Ambasada Frantei in Romania. El a precizat…