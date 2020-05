Stiri pe aceeasi tema

- Perspectiva unui al doilea val de infectie cu coronavirus in toata Europa nu mai este o teorie indepartata, potrivit directorului agentiei UE insarcinata sa consilieze guvernele cu privire la controlul bolii, potrivit The Guardian."Intrebarea este cand si cat de mare, aceasta este intrebarea…

- Posibilitatea unui al doilea val de infectari cu coronavirus in jurul Europei nu mai este o teorie exagerata, conform directoarei agentiei europene responsabila de consilierea guvernelor europene, inclusiv pe cel al Regatului Unit, pe controlul bolilor, scrie The Guardian.

- Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) le-a recomandat tarilor din UE sa aplice restrictii de calatorie pentru persoanele vulnerabileDoctorul Andrea Ammon, directorul ECDC, a declarat ca țarile europene vor trebui sa ia in considerare „grupuri clare de risc” atunci cand elaboreaza…

- Un al doilea val de infectari cu noul coronavirus, asteptat sa loveasca Statele Unite iarna urmatoare, cel mai probabil la inceputul sezonului de gripa, ar putea fi mai grav decit primul, a avertizat marti directorul Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC). „Exista posibilitatea…

- Alexandru Rafila a declarat ca un al doilea val de imbolnaviri cu coronavirus in tara noastra ar putea avea loc odata cu venirea sezonului rece, deoarece in aceasta perioada virozele respiratorii se manifesta mai tare in sezonul rece. Alexandru Rafila: Fara concerte si activitati cu public…

- Modul in care persoana a fost expusa la noul virus este "necunoscut", a anuntat Centrul american pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) intr-un comunicat, citat de CNN. "Este posibil ca acest caz sa fie unul de transmitere a virusului Covid-19 prin colectivitate, ceea ce ar fi prima…