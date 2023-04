Stiri pe aceeasi tema

- Drumurile comunale DC 62- Dupa Deal și DC 106- Geogel, din comuna Ponor vor fi modernizate. Licitația a fost lansata in SEAP Drumurile comunale DC 62- Dupa Deal și DC 106- Geogel, din comuna Ponor vor fi modernizate. Licitația a fost lansata in SEAP Primaria comunei Ponor a lansat o licitație in Sistemul…

- Sediul Poliției din Cugir va fi reabilitat și modernizat: Licitația de peste 3.1 milioane lei, lansata in SEAP Sediul Poliției din Cugir va fi reabilitat și modernizat: Licitația de peste 3.1 milioane lei, lansata in SEAP Inspectoratul de Poliție Județean Alba a lansat recent in Sistemul Electronic…

- Renovarea a opt blocuri și construcția a opt stații de reincarcare, la Blaj: Licitația de aproape 20 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Renovarea a opt blocuri și construcția a opt stații de reincarcare, la Blaj: Licitația de aproape 20 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului Blaj a lansat…

- Achiziționarea unei ambulanțe tip C și o autoutilitara 4X4: Licitația de peste UN MILIOANE de lei, lansata in SEAP Achiziționarea unei ambulanțe tip C și o autoutilitara 4X4: Licitația de peste UN MILIOANE de lei, lansata in SEAP Consiliul Județean Alba a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții…

- Delegarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare in Alba Iulia: Licitația de aproape 3 milioane de lei, lansata in SEAP Delegarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare in Alba Iulia: Licitația de aproape 3 milioane de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului Alba Iulia…

- Modernizarea unor strazi din Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus și Inoc, din comuna Unirea: Licitația de aproape 6,5 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Modernizarea unor strazi din Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus și Inoc, din comuna Unirea: Licitația de aproape 6,5 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Primaria…

- Consolidarea drumului județean DJ 107K, intre Galda de Jos și satul Barlești: Licitația de peste 17 milioane de lei, lansata in SEAP Consolidarea drumului județean DJ 107K, intre Galda de Jos și satul Barlești: Licitația de peste 17 milioane de lei, lansata in SEAP Consiliul Județean Alba a lansat recent…

- Extinderea sistemului de alimentare cu apa in comuna Garda de Sus: Licitația de peste 7 de MILIOANE de lei, lansata in SEAP Extinderea sistemului de alimentare cu apa in comuna Garda de Sus: Licitația de peste 7 de MILIOANE de lei, lansata in SEAP Primaria comunei Garda de Sus a lansat recent in Sistemul…