Centrul de Excelență din București își așteaptă elevii eminenți Pentru anul școlar 2023-2024, Centrul de Excelența din Municipiului București a inceput procesul de selecție pentru elevii care doresc sa participe la grupele de pregatire din cadrul CE , la Colegiul Național „Mihai Viteazul”, sector 2. Dosarele de inscriere se depun intre 20 și 24 noiembrie, iar selecția efectiva are loc la finalul acestei luni. Intre 20 și 24 noiembrie incepe inscrierea pentru selecția elevilor capabili de performanțe inalte care vor sa participe la cursuri de performanța la romana, matematica, geografie, fizica și chimie in cadrul Centrul de Excelența din Municipiului București,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

