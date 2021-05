Stiri pe aceeasi tema

- Exercitiul "Noble Jump 2021" Foto: Sorin Cealera. RADOR: Primele elemente ale Forței Întrunite a NATO cu nivel de reacție foarte ridicat, care urmeaza sa participe la Exercitiul "Noble Jump 2021", sosesc începând de marti în România pe cale terestra. Potrivit…

- In Romania a fost confirmat primul caz de COVID-19 cu tulpina indiana a SARS-CoV-2. Este vorba despre o persoana de 26 de ani din India care a ajuns in Romania in urma cu aproximativ o luna și lucreaza in construcții in Colonia Bod din județul Brașov, unde a fost depistat un focar de COVID in randul…

- Directia de Sanatate Publica a propus Institutului National de Sanatate Publica – Centrul National de Supraveghere si Combatere a Bolilor, carantinarea localitatii Sanpetru din judetul Brasov, unde incidenta cazurilor de COVID-19, in ultimele 14 zile, a ajuns la 7,58 de cazuri la o mie de locuitori.…

- Celebrul film „Avatar” a avut premiera in 2009 si a detinut acest titlu timp de un deceniu, pana cand a fost depasit de „Avengers: Endgame” al celor de la Marvel. Acum deține din nou un record. Lungmetrajul SF „Avatar”, regizat de James Cameron, a devenit din nou filmul cu cele mai mari incasari din…