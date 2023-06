Centrul Cultural Municipal închiriază un autocar cu aproape 5.000 de euro să-i ducă pe angajații CCM în Grecia Centrul Cultural Municipal, instituție aflata in subordinea Primariei Bistrița, inchiriaza un autocar cu 50 de locuri cu aproape 5.000 de euro. Acesta va fi folosit pentru a transporta angajații Centrului in Grecia, unde vor petrece o saptamana, in plin sezon estival, evident. Obiceiul care dateaza inca de pe vremea fostului primar Ovidiu Crețu, ca angajații Primariei Bistrița sa se plimbe prin alte țari mimand „delegații” și/sau evenimente artistice pare sa se perpetueze și la administrația Turc. Centrul Cultural Municipal a organizat de curand o licitație publica pentru inchirierea unui autocar… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

