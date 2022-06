Centru ISU de 2 milioane de euro la Pociovaliște, Novaci Novaci, zoni strategica, in valoare de aproape 2 milioane de euro. A fost obținuta deja finanțarea necesara din partea Companiei Naționale de Investiții. Suma asigura serviciile de proiectare și de execuție a lucrarilor la centrul de intervenție al Inspectoratului pentru Situații de Urgența, in localitatea Pociovaliște. Daca nu vor fi probleme la licitație, lucrarile ar putea fi demarate chiar in vara acestui an. Amplasamentul din localitatea Pociovaliște a fost deja predat Companiei Naționale de Investiții care se va ocupa de licitație și de construirea centrului. Ulterior, investiția va fi predata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

