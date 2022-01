Centru de vaccinare împotriva COVID-19, destinat copiilor cu vârste între 5-11 ani, deschis la Spitalul din Alba Iulia La Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia va funcționa, de miercuri, 26 ianuarie, un centru de vaccinare impotriva COVID-19, destinat copiilor cu varste intre 5 și 11 ani. Imunizarea protejeaza copiii atat de efectele directe, imediate ale bolii, cat și de efectele pe termen lung. Centrul este organizat in sala de ședințe a SJU Alba Iulia, situata la parterul instituției (Bulevardul Revoluției 1989, nr 23) și funcționeaza de luni pana vineri, intre orele 10.00 – 14.00. Nu este necesara programare prealabila, dar este obligatorie prezența unui adult, parinte sau tutore legal, in funcție… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

