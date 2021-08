Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, Gheorghița a vaccinat, in Vama Veche, turiștii care au vrut sa se imunizeze.”O persoana infectata cu Delta poate sa genereze de la sapte pana la noua cazuri secundare, se extinde foarte usor unde numarul de persoane este foarte mare, unde nu se respecta masurile de preventie. Litoralul este…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița, a declarat joi ca in ultima saptamana s-a inregistrat o dublare a ponderii cazurilor pozitive cu varianta Delta. El crede ca aceasta va deveni dominanta in perioada urmatoare și in Romania. Coordonatorul campaniei de vaccinare din…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca o persoana care se infecteaza cu tulpina Delta a virusului SAR-CoV-2 are o incarcatura virala care poate fi si de o mie de ori mai mare decat varianta initiala a virusului. In cazul persoanelor vaccinate cu serul…

- Romania se afla la debutul valului al patrulea al pandemiei de COVID-19, iar vaccinarea cu a treia doza de vaccin ar putea incepe in luna septembrie, la 8 luni de la debutul campaniei de vaccinare, pentru personalul medical, persoanele cu varsta de peste 65 de ani sau aflate in evidența cu boli cronice,…

- in ultimele opt saptamani, in Romania s-a inregistrat o crestere de cinci ori a numarului de cazuri cu varianta virala Delta, iar pana in data de 25 iulie au fost confirmate 127 de cazuri de infectie cu varianta Delta, a declarat, marti, Valeriu Gheorghita presedintele Comitetului National de Coordonare…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca expertii estimeaza ca, la sfarsitul lunii august, varianta Delta a coronavirusului va deveni dominanta, inclusiv in Europa.

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca, in acest moment platforma de programare este in curs de optimizare. Acesta spera ca, incepand de luni, platforma sa fie pregatita pentru programarea copiilor, prin contul parintilor. Acesta a precizat ca aceasta etapa a campaniei…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid, Valeriu Gheorghița, a anunțat ca de la inceputul campaniei de vaccinare aproape 18.000 de cetațeni straini au fost vaccinați in Romania. „Pfizer a primit autorizare de la Agenția Europeana a Medicamentului pentru variația de temperatura 2 grade…