Centrală nucleară din Japonia, lovită de un tsunami generat de cutremur Centrala nucleara din Japonia a fost lovita de un tsunami ce a fost generat de cutremurul din data de 1 ianuarie. Un val de trei metri a lovit centrala nucleara din Japonia din cauza tsunami-ul provocat de cutremur. Operatorul centralei a afirmat ca, din fericire, nu au existat pagube. Cutremurul a avut magnitudinea de 7,6 grade și s-a produs in centru Japoniei. Acesta a devastat peninsula Noto unde 200 de oameni au murit și alte cateva zeci de persoane au fost date disparute. Cutremurul a provocat un tsunami cu valuri de cațiva metri inalțime. Centrala este situata in peninsula Noto , in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

