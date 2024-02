Stiri pe aceeasi tema

- Doua incendii i-au ținut ocupați pe pompierii argeșeni, miercuri dupa-amiaza, in localitațile Barla și Micești. ISU transmite ca incendiul din Barla a afectat atat interiorul, cat și acoperișul unei anexe de aproximativ 120 mp. A ars și aproximativ 5000 kg de fan depozitat in podul construcției. Focul…

- Momente de panica pentru calatorii aflați intr-un tren, in Bistrița Nasaud. In timpul mersului, potrivit informațiilor transmise de ISU Bistrita-Nasaud, trenul a fost curprins de flacari. Pompierii intervin de urgența pentru a stinge focul.

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni dupa-amiaza, la fabrica Fornetti din satul Hodoni, județul Timiș. Flacarile au cuprins aproximativ 2.000 de metri patrați, la fața... The post Incendiu puternic la fabrica Fornetti din Timiș. Pompierii aradeni, chemați in sprijin appeared first on Special Arad ·…

- Pompierii din nordul țarii au fost alertați, in dimineața zilei de astazi, pentru lichidarea unui incendiu in orașul Falești. Potrivit IGSU, doua depozite adiacente, pentru prelucrarea și pastrarea brichetelor pentru foc au fost cuprinse de flacari.

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de vineri, in localitatea clujeana Mihai Viteazu. Flacarile au cuprins bucataria de vara a unei case, iar pompierii s-au luptat cu focul mai bine de 4 ceasuri.,,Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit in aceasta noapte pentru stingerea unui incendiu…

- Flacarile au cuprins clasa unei școli-internat din Dubasari. Unul dintre angajații tehnici a observat fumul pe coridor, in timp ce copiii se aflau la cantina. Focul a izbucnit in dimineața zilei de 2 decembrie. Pompierii au fost alertați la ora 8:35, iar pina la venirea lor, 86 de elevi și 21 de cadre…

- INCENDIU la Daia Romana: O casa este cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu autospeciale cu apa și spuma INCENDIU la Daia Romana: O casa este cuprinsa de flacari. Intervin pompierii cu autospeciale cu apa și spuma Secția de Pompieri Sebeș intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in…

- In jurul orei 01:00, pompierii de la Detasamentul de Mioveni, judetul Arges au fost solicitati sa intervina in cazul unui incendiu izbucnit intr o gospodarie din localitatea Darmanesti, sat Valea Nandrii.Potrivit ISU Arges, la locul evenimentului au ajuns trei echipaje cu doua autospeciale pentru stingerea…