- Iata cum intelege Donald Tom administratia publica: in timp ce viii mor de foame si sunt din ce in ce mai multi someri, el guverneaza cetatea ca pe propria sa mosie data de securistii aripei asa zis patriotice…cu alte cuvinte face ce vrea “muschii lui” ca in inteprinderea lui falimentara: confera la…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, va propune conferirea post-mortem a titlului de cetațean de onoare al județului pilotului Marii Uniri, Vasile Niculescu. Gheorghe Flutur a precizat ca in urmatoarea ședința a Consiliului Județean va veni cu doua propuneri pentru a fi ...

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca va propune deliberativului județean adoptarea unei hotarari pentru conferirea, post-mortem, a titlului de Cetațean de onoare al județului aviatorului Vasile Niculescu. Gheorghe Flutur a precizat ca proiectul va fi supus aprobarii…

- Inginerul Mihail Nicolae Toncea, președintele Iarom SA București, acționar majoritar al Aerostar SA Bacau, a devenit de azi Cetațean de onoare al județului Bacau. Titlul a fost acordat de Consiliul Județean, dupa ce propunerea jurnalistului Cornel... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Celebrul actor Șerban Ionescu a fost declarat, post-mortem, Cetațean de Onoare in Petroșani. Cariera regretatului artist a inceput in Valea Jiului, loc de unde a fost distribuit in rolul lui Ion din filmul „Blestemul pamantului. Blestemul Iubirii”. In memoria sa, primarul municipiului Petroșani Tiberiu…

- Bistrițeanul Tibi Ușeriu, care a caștigat cursa „6633 Arctic Ultra” pentru a treia oara , va fi premiat de Consiliul Județean Bistrița-Nasaud cu suma de 25.000 de lei. Consiliul Județean Bistrița-Nasaud il va premia marți, 27 martie, pe maratonistul Tibi Ușeriu, pentru caștigarea pentru a treia oara…

- La sfarșitul lunii trecute, municipalitatea campineana a acordat doua titluri de ”Cetațean de onoare post-mortem” unor reprezentanți de seama ai Institutului de Cercetari și Proiectari Tehnologice (ICPT) din Campina, pentru contribuții deosebite in dezvoltarea localitații pe plan științific și pe plan…

- Consiliul Local a aprobat, in ședința de joi, 25 ianuarie, acordarea titlului de "Cetațean de onoare post-mortem" lui Nicolae Cristea și Nicolae Viorel Popescu, doi dintre reprezentanții de seama ai Institutului de Cercetari și Proiectari Tehnologice (ICPT) Campina, pentru contribuții deosebite in dezvoltarea…