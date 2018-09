Stiri pe aceeasi tema

- Implinirea a 90 de ani de la inaugurarea Crucii Eroilor Neamului de pe Varful Caraiman a fost marcata vineri, la Busteni, printr-un simpozion la care a participat ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, Principele Radu, reprezentanti ai autoritatilor centrale si locale, militari. Secretarul general…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, participa vineri, incepand cu ora 15.00, la deschiderea simpozionului dedicat celebrarii Marii Uniri si a implinirii a 90 de ani de la inaugurarea Crucii Eroilor Neamului. Fifor va participa sambata, incepand cu ora 11.00, la ceremonia depunerii de coroane…

- Nicolae Voiculeț, propus Ambasador onorific al Centenarului, va susține un recital, Sambata 15 septembrie 2018, începând cu ora 11:30, în cadrul manifestarilor organizate de Ministerul Apararii Naționale, dedicate comemorarii Primului Razboi Mondial, celebrarii Marii Uniri și împlinirii…

- Luni, 10 septembrie, ora 10, are loc deschiderea noul an scolar la Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza" din Constanta, in prezenta Ministrului Apararii Nationale, Mihai Fifor, si a sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca.A fost organizat si un eveniment de deschidere,…

- Directorul executiv al Agentiei Europene de Dezvoltare (EDA), Jorge Domecq, s-a intalnit luni cu ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, cu secretarul de stat Mircea Dușa și cu șeful Statului Major al Apararii, Nicolae Ciuca.

- Avioane americane F-22 Raptor au participat la antrenament la Baza86 Borcea F-22 Raptor Foto: Mona Constantinescu-RRA-arhiva Doua avioane americane de tip F-22 Raptor au participat ieri la un antrenament în comun cu aparatele F-16 ale Fortelor Aeriene Române, din Baza 86 Borcea,…

- O aeronava de tip IAR 99 Soim cu dubla comanda, din Baza 95 Aeriana "Erou capitan aviator Alexandru Serbanescu" de la Bacau, s-a prabusit luni, in jurul orei 13,30, in zona localitatii Nicolae Balcescu, informeaza MApN.. "Cei doi piloti au reusit sa se catapulteze, echipele de salvare sunt in legatura…

