Cenaclul Flacăra reînvie, însă unde nu te-ai fi așteptat! Este pentru prima dată când are loc într-un loc pustiu Cenaclul Flacara reinvie, insa unde nu te așteptai! La 37 de ani de la ultima intalnire a celei mai mari mișcari de cultura tanara din Europa, Andrei Paunescu reinvie spiritul legendarului cenaclu intr-un spațiu inedit, la malul marii, pe plaja salbatica de la Corbu. Pe 23 iulie, la trei zile dupa data in care s-a nascut marele poet Adrian Paunescu (in urma cu 79 de ani), o lunga lista de artiști vor incerca sa dea stralucirea grandioaselor intalniri publice din anii comunismului. Maratonul muzical va fi intreținuit de artiști consacrați precum Mircea Vintila, Mircea Baniciu, Magda Puskad, Emeric… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

