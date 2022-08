Stiri pe aceeasi tema

Echipa RC Lens a invins sambata seara formatia AS Monaco, in deplasare, cu scorul de 4-1, intr-un meci din etapa a treia a Ligue 1. Lens a ajuns la 7 puncte si conduce in clasament, conform news.ro.

- Emma Raducanu a invins-o fara drept de apel pe Serena Williams in runda inaugurala a turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Dupa partida, britanica i-a dedicat o postare pe Instagram caștigatoarei a 23 de Grand Slamuri de-a lungul carierei.

Formatia Atletico Madrid a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Getafe, in prima etapa a campionatului Spaniei.

Echipa AFC Unirea Constanta a fost invinsa, cu scorul de 0-3 (0-1), de Progresul Spartac, intr-o partida disputata la Clinceni, contand pentru etapa a doua a Ligii a II-a la fotbal. Golurile au fost marcate de Sandru (min. 13), Lixandru (min. 47) si Coza (min. 58). In clasament, Unirea ocupa locul 20,…

Paris Saint-Germain a surclasat-o acasa pe Montpellier, scor 5-2, intr-un meci disputat sambata in etapa a 2-a din Ligue 1.

- Unul dintre golurile "marinarilorldquo;, marcat cu o executie foarte frumoasa. Farul Constanta a sustinut astazi primul meci din sezonul 2022 2023 al Superligii, intalnind pe teren propriu FCU Craiova 1948.Partida s a incheiat cu succesul gazdelor, scor 2 1 2 0 , "marinariildquo; avand astfel parte…