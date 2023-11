Vestea ca Celine Dion a fost diagnosticata cu o boala grava i-a șocat pe fanii acesteia. De curand, vedeta a avut prima apariție in public dupa aproape patru ani. In luna decembrie a anului 2022, renumita cantareața My Heart Will Go On, și-a șocat fanii cand a dezvaluit ca a fost diagnosticata cu sindromul persoanei rigide.