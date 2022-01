Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2022 a inceput, iar restricțiile privind Coronavirus nu s-au terminat. Deși restricțiile pentru sarbatori au fost mai relaxate, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila declara ca pandemia inca nu a trecut, iar romanii trebuie sa respecte regulile, in continuare. Ce a transmis ministrul la inceput…

- Militarii Garzii de Intervenție Gura Humorului impreuna cu SVSU Stulpicani, au intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea Stulpicani, informeaza ISU Suceava. La sosirea echipajelor ardeau acoperișul…

- Ioana Tufaru, fiica Andei Calugareanu, a avut o perioada grea din cauza pandemiei, iar familia ei nu are o situație financiara buna. Cu toate astea, Ioana nu se plange și spune ca in curand situația se va rezolva. Ioana și soțul ei, Ionuț au impreuna un baiețel. „Nu am un loc de munca stabil și deocamdata…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a anulat traditionala petrecere a Craciunului la Sandringham, din cauza cresterii numarului de cazuri de Covid-19 provocate de varianta Omicron, a anuntat Palatul Buckingham, potrivit News.ro . In urma cu cateva zile au aparut informatii ca monarhul a decis…

- Alexandru Arșinel a traversat o perioada foarte grea, asta pentru ca actorul a trebuit sa sufere in urma cu doar cateva zile o operație la inima. Iata ce spune acesta despre intervenția dificila pe care a avut-o.

- Oana Radu a traversat momente mai puțin bune din cauza lipsei banilor, iar vedeta a povestit intr-o emisiune TV ca din cauza faptului ca nu avea o situație materiala buna mama sa ii trimitea deseori mancare atunci cand statea in Capitala.

- Consulul general al RM la Milano, Oleg Nica, a efectuat o vizita de lucru in or. Bologna, unde a avut o intrevedere cu prefectul, dna Francesca Ferrandino. In cadrul intrevederii au fost abordate și, totodata, soluționate unele neclaritați ce țin de acceptarea de catre Prefectura din Bologna a cazierelor…

- Momente de groaza traite de o femeie din comuna Vama miercuri seara. Femeia a asistat la o bataie intre cei doi fii ai sai unul dintre ei injunghiindu-l la un moment dat pe celalalt in zona claviculei. Poliția a venit la fața locului dupa ce mama celor doi frați a sunat la 112. Agresorul care […] The…