Celine Dion, femeia care trece peste toate obstacolele vieții Celine Dion, artista care la varsta de 5 ani se urca pe masa din bucatarie seara de seara pentru a le canta celor 13 frați, are o poveste de viața plina de momente emoționante. Deși toți membrii familiei aveau legaturi cu muzica, cantand la evenimente sau prin localurile din Quebec, mezina familiei a avut norocul de a deveni vedeta internaționala: „Ma simt norocoasa sa am aceasta ocazie, sa-mi reprezint toata familia prin cariera mea.” Cum a ajuns Celine Dion regina muzicii pop? Traind alaturi de muzicieni și fiind inconjurata de instrumente muzicale, Celine și-a descoperit pasiunea pentru crearea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

