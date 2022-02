Stiri pe aceeasi tema

- Trupa americana Red Hot Chili Peppers a dezvaluit un nou single, „Black Summer”, ce anunta al 12-lea album al muzicienilor, relateaza News.ro. Potrivit revistei Rolling Stone, acest titlu este un extras de la al 12-lea album, „Unlimited Love”, care va aparea pe 1 aprilie. Fidel rock-ului alternativ,…

- AURORA a lansat noul single “Heathens”. “Cu mult timp in urma, Eva a luat o muscatura dintr-un mar interzis din copacul inzestrat cu cunoasterea raului si a binelui. Astfel, ea a acordat oamenilor liberul arbitru. Cred ca este foarte frumos. Si am vrut sa o onorez pe ea si pe femeile ca ea, care incetul…

- Artistul de origine greaca, Theodore, lanseaza in Romania piesa „Man and His Tools”, primul single de pe viitorul album The Voyage ce va aparea anul viitor. Imbinand atat sonoritați organice, din zona post-rock și alternativa, cat și influențe din zona electro/synth, Theodore este la ora actuala printre…

- Trupa timișoreana The Bandits a lansat single-ul cu numarul patru din cariera, melodia „Țuica de Banat”, avand parte de un videoclip filmat la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. „Țuica de Banat este o parodie la adresa societații și oda adusa bauturii tradiționale produsa prin distilare. Cand crești…

- Formația Celelalte Cuvinte a lansat astazi, 26 noiembrie 2021, primele doua melodii de pe viitorul album de studio intitulat „Clepsidra fara nisip”Trupa oradeana a publicat pe canalul ei de YouTube un lyric video pentru melodia „Aproape cerul”. „Suntem foarte bucuroși ca reușim sa aducem treptat la…

- Dupa succesul single-ului ei de debut „Only Us”, senzația olandeza de pe TikTok, SERA lanseaza single-ul sau „Take A Chance”. Artista a scris melodia impreuna cu producatorul și compozitorul Bas van Daalen (Major Lazer, David Guetta, J Balvin). La inceputul acestei luni, SERA a lansat sunetul oficial…

- The Lumineers a lansat al treilea single de pe viitorul album “BRIGHTSIDE”. Proiectul va fi disponibil incepand cu data de 14 ianuarie 2022. “A.M. Radio” contine cel mai maret refren creat vreodata de trupa” a declarat Wesley Schultz, vocalistul, chitaristul si co-fondatorul formatiei. “Piesa este…