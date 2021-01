Celebrul HIT „Like a Prayer” revine sub reinterpretarea CREW 7 & FSDW

Piesa Like a Prayer este gata sa doboare din nou top-urile muzicale, de data aceasta cu un vibe nou, fresh, sub reinterpretarea artiștilor CREW7 & FSDW. Cu un istoric de senzație, cu zeci de milioane de ascultatori și premii importante caștigate dupa lansare, Like a Prayer, de pe albumul omonim al Madonnei se bucura dupa mai bine de 20 de ani de o noua formula, un remake ce ii va incanta atat pe fanii reginei muzicii pop, cat și pe iubitorii muzicii actuale. In the midnight hour I can feel your power sunt versurile care par ca nu au fost uitate nici dupa doua decenii. O declarație de dragoste…