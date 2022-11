Stiri pe aceeasi tema

- Un TIR publicitar al lui Mos Craciun a izbucnit in flacari Potrivit Info Trafic Romania, un TIR incarcat cu Coca Cola a fost cuprins de flacari, in seara de 29 octombrie, pe Soseaua Giurgiului din Bucuresti la intersectia cu Drumul Gazarului.Au intervenit 3 autospeciale, 1 descarcerare si un echipaj…

- Un accident spectaculos s-a produs, joi seara, in București. O mașina a plonjat in raul Dambovita, dupa ce șoferul ar fi pierdut controlul volanului la un viraj. Accidentul a avut loc in jurul orei 21.55, in zona pasajului Nicolae Grigorescu, care face legatura intre cartierele Titan și Berceni. In…

- Șoferul care a fost filmat cand a scapat de polițiști și jandarmi, lovind doua mașini in fuga sa, a fost identificat cu o zi inainte de un alt conducator auto. Acesta a povestit pentru Libertatea un alt episod de agresivitate in trafic. Filmarea in care un barbat refuza sa coboare din mașina, blocheaza…

- Polițiștii din Capitala cauta miercuri noaptea, prin tot orașul, un tanar șofer care a trecut pe roșu la semafor, a refuzat sa opreasca la control, iar apoi a fugit de agenți și jandarmi lovind doua mașini. Incidentul s-a petrecut in Sectorul 4. Dupa ce a scapat de forțele de ordine, teribilistul și-a…

- Pasajul Unirii din București s-a redeschis de doar cateva zile, dar in aceasta dimineața este inchis din cauza unui accident. Din primele informații, un TIR a lovit un tablier din partea de sus a pasajului, asta pentru ca acesta se afla prea jos, la inalțimea de 3,5 metri, in timp ce TIR-ul are 4 metri…