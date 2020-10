Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, 6.702 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.917 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franța, 2.935 in Germania, 159 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 120 in Austria,…

- Ministerul Sanatații informeazaca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate alte 665 cazuri noi de infectare cu Covid-19. Din numarul total de cazuri, 6 cazuri sunt de import (Turcia-2, Ucraina-2, Italia-1, Marea Britanie-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 45 648 cazuri.

- Totodata, Dan Cruceru a mers sa doneze plasma pentru a salva alte vieți. "Da, am avut Covid. Iar acum simt ca pot sa vorbesc despre asta pentru ca are legatura cu ceva mai mult decat o experiența strict personala. Are legatura cu salvarea altor vieți. Am avut virusul, cu simptome ca la carte.…

- Autoritatile din Italia au anuntat, vineri, 1.733 de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, cel mai ridicat numar de infectii de la inceputul lunii mai, scrie b1.ro.Comparativ, la inceputul lunii mai, Italia anuntase 1.

- Declarațiile vin in contextul in care secretarul pentru sanatate, Matt Hancock, a avertizat ieri ca Marea Britanie ”trebuie sa faca tot ce ii sta in putința” pentru a opri un al doilea val de infectari cu coronavirus, despre care a spus ca incepe sa se intample in Europa. Totuși, in timp ce…

- Italia, Matteo Salvini, COVID-19, Covid-19, coronavirus, virusul SARS-CoV-2, pandemie, morti, virus, stare de alerta, boli infectioase Liderul Ligii (extrema dreapta) si fost ministru de interne al Italiei, Matteo Salvini, a calificat marti drept ''terorism cotidian'' difuzarea zilnica…

- Mai mult de 15 milioane de contaminari cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in intreaga lume de la descoperirea noului coronavirus la finalul anului trecut in regiunea chineza Hubei, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins. Din totalul celor infectati, 8,6 milioane au fost declarati vindecati,…

- In județul Constanța au fost testate, de la inceputul crizei de COVID-19, doar 13.567 de teste. Cifra nu este una imbucuratoare avand in vedere ca județul a fost și centru inițial de primire a pacienților (adica testa multe persoane și județele vecine), dar și centrul de carantina pentru romanii repatriați…