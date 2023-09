Celebru vindecător brazilian, condamnat la 489 de ani de închisoare pentru agresiuni sexuale Un celebru vindecator si medium Joao Teixeira de Faria, numit și „Joao de Deus” („Ioan de Dumnezeu”), a fost condamnat vineri la aproape 500 de ani de inchisoare. El a fost acuzat de peste 300 de femei, agresiunile avand loc intre 1973 si 2018. Judecatorul care a luat aceasta decizie a incheiat astfel examinarea in prima instanta a unui total de 17 cauze intentate impotriva acestui medium. Vindecatorul a fost condamnat, vineri, pentru fapte care au avut loc intre 2010 si 2017, in care au fost implicate 18 persoane, scrie News.ro. Arestat in decembrie 2018, el a comis faptele in timpul unor consultatii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

