- Justinian Radu pare genul de barbat dur, care nu are simțul umorului, mai ales pentru persoanele care nu il cunosc. Actor de profesie insa, comediantul este un artist de excepție, dar și un tata devotat, iar acest lucru l-au vazut și Paparazzi Spynews.ro.

- Un barbat de 52 de ani, din judetul Vaslui, a carui disparitie a fost sesizata de catre familie in luna mai, a zacut timp de patru luni in morga spitalului din Ploiesti, deoarece in fișa de internare aparea ca nu are rude. Decesul sau a fost descoperit intamplator de primarul din sat cand a verificat…

- Intalnirile intre prieteni sau familii vor fi interzise in Birmingham, al doilea oras ca marime din Marea Britanie, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19, au declarat autoritatile locale, in conditiile in care epidemia ia amploare in toata tara. Cel putin 41.600 de persoane au murit in…

- Mosso a fost gasita moarta intr-o masina care a luat foc, in timp ce fiica ei si mama lui Wyatt Tofte, Angela, se afla apropiere incercand sa o salveze. Angela a supravietuit, dar se afla intr-o stare critica. Sotul ei si tatal lui Tofte, Chris, a supravietuit si el. "Familia noastra este devastata…

- Actorul in varsta de 48 de ani, fost jucator de fotbal american și fost luptator de wrestling, a anunțat intr-o inregistrare video postata pe Instagram ca el, soția și cele doua fiice au fost testați toți pozitiv in urma cu trei saptamani. „Pot sa va spun ca ca au fost cele mai dificile și…

- Un instrumentist cunoscut in lumea manelelor, care a cantat alaturi de unii dintre cei mai renumiți interpreți de muzica lautareasca, s-a prapadit de tanar, pe un pat de spital. O mulțime de oameni au ales sa ignore masurile de siguranța impuse pentru prevenirea raspandirii COVID-19 și au mers sa-l…

- Inca o desparțire in showbiz! Raluca și Walter Zenga ar fi decis sa mearga pe drumuri separate și sa divorțeze dupa 17 ani petrecuți impreuna.Citește și: Decizie radicala luata de luptatorul K1 Catalin Morosanu! Pentru ce funcție candideaza Distanța se pare ca și-a spus cuvantul in…

- Un baiețel in varsta de 6 ani din Oradea a murit dupa ce a fost impuns cu un cuțit in inima. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au declanșat o ancheta, potrivit Mediafax.