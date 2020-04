Stiri pe aceeasi tema

- Afecțiunea și carisma sunt calitați care sunt adesea asociate cu persoanele nascute in luna martie. Sunt foarte compatimitori și iubesc sa-i slujeasca pe ceilalți daca le este dat respectul cuvenit. Onestitatea și fiabilitatea sunt printre punctele forte ale celor nascuți in aceasta luna. Cei nascuți…

- Ii privim adesea in reviste sau pe marele ecran și avem senzația ca au crescut dintotdeauna pe covorul roșu și ca au avut o copilarie fericita și lipsita de griji. In realitate, insa, multe vedete din prezent, simpli anonimi cu ani in urma, s-au confruntat cu probleme mari la varste foarte mici. Urmariți…

- De-a lungul celor 91 de editii a premiilor Oscar s-au adunat multe recorduri surprinzatoare și greu de egalat. Din 1929, trofeele Oscar sunt cele mai importante premii din industrie. Cea de-a 92 ediție va avea loc pe 9 februarie la Teatrul Dolby din Hollywood, Los Angeles. Vor fi decernate premii pentru…

- Meghan Markle se afla in mijlocul unui nou scandal. Iar cel care l-a inițiat a fost chiar tatal ducesei, Thomas Markle. Acesta și-a acuzat fiica ca „umilește” familia regala britanica. La o zi dupa ce Palatul Buckingham a anunțat ca Harry și Meghan nu vor mai fi membri activi ai monarhiei, Thomas a…