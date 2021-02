Disney+ a decis sa marcheze celebrul &"The Muppet Show&" cu un avertisment privind &"discriminarea unor persoane sau culturi&" ori &"descrieri negative&", fara a da însa detalii, relateaza The Guardian.



Platforma a început sa transmita showul pe 19 februarie, toate cele 18 episoade fiind însoțite de precizari privind conținutul: “Aceste sterotipii erau incorecte atunci și sunt incorecte și acum. În loc sa eliminam conținutul, am preferat sa avertizam asupra impactului sau negativ, sa învațam din asta și sa generam o dezbatere pentru a crea un viitor mai…