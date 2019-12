Stiri pe aceeasi tema

- Violentele in liga profesionista nord-americana de hochei aproape mereu sunt la ordinea zilei. Așa a fost și in partida de aseara de la Madison Square Garden din New York, unde Rangers a gazduit pe Washington Capitals.

- „Timișoara a fost scanteia care a aprins Revoluția de la Timișoara, acum 30 de ani. Timișoara a avut curajul de a se ridica și de a spune ca este destul. A trecut o generație din 1989, iar Romania de astazi arata acum altfel datorita acelor oameni care au spus «Jos comunismul!»”, ne transmit…

- Actrița americana Laurel Griggs, care a avut peste o mie de apariții in reprezentații pe Broadway, New York, și a participat de doua ori la emisiunea NBC "Saturday Night Live", a murit la varsta de 13 ani, in urma unor complicații provocate de astmul de care suferea, potrivit cnn.com, scrie Mediafax.Informația…

- Unul dintre cele mai importante proiecte de regenare urbana de la Resita este si transformarea funicularului, pe care se transportau carbuni si care traverseaza orasul, intr-un loc de agrement si distractii.

- Boxerul kazah Ghenadi Golovkin a castigat centurile mondiale WBO si IBF vacante ale categoriei mijlocie, dupa ce l-a invins la puncte cu o decizie unanima pe Serghei Dereviancenko (Ucraina), intr-un meci disputat pe durata a 12 reprize, sambata, la Madison Square Garden din New York, relateaza AFP.…

- Diahann Carroll a fost una dintre cele mai apreciate și iubite actrițe și artiste de culoare. A devenit cunoscuta pe plan international odata cu rolul din serialul ''Dynasty'', in anii 1980. Aceasta a murit la varsta de 84 de ani, de cancer la san. Diahann Carroll a murit in locuința ei din Los…

