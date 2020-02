Stiri pe aceeasi tema

- Prezentat in sectiunea World Cinema Documentary a celei de-a 42-a editii a Sundance Film Festival, "Acasa"/"Acasa, My Home", documentarul de debut al regizorului Radu Ciorniciuc, a castigat Premiul Special al Juriului pentru Imagine (World Cinema Documentary Special Jury Award for Cinematography), fiind…

- Prima expozitie permanenta dedicata discotecilor din anii comunismului, o expozitie inedita si unica in Romania, va fi inaugurata miercuri, 22 ianuarie, la Muzeul orasului Oradea (MoO), potrivit muzeografului Cristina Puscas. Oradenii sunt invitati la vernisajul acestei expozitii numite "Discoteca anilor…

- Expozitia etnografica ”Chintuș, becheș, laibar – cojoace din Transivania” Consiliul Județean Dambovița si Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște Post-ul Cojoace din Ținutul Padurenilor vor fi expuse la Muzeul de Arta din Targoviste apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In profida iernii care a lovit Statele Unite, americanii se bucura, in continuare, de inghetata. Un muzeu dedicat acestui desert racoritor va deveni, incepand de maine, o atractie permanenta pentru turistii din New York. Pe langa degustarea inghetatei, vizitatorii se vor putea distra si cu ajutorul…

- Mesterii populari din Gorj pregatesc o expozitie de amploare pentru ziua de 1 decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, numita „Arta si Mestesug”. Expozitia va avea loc incepand de luni la Muzeul de Arta din Targu Jiu, acolo unde vizitatorii vor putea ad...

- Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul Calarași gazduiește o expoziție temporara de grafica și portrete. Din 26 octombrie aici poate fi vizitata expoziția ”Viața unui artist in perpetuare – Dumitru Scvorțov -Russu”. [caption id="attachment_47924" align="aligncenter" width="676"] simbol[/caption]…

- Un tablou de Claude Monet a stabilit recordul licitației dedicate impresioniștilor marți noapte, la New York, de casa Sotheby fiind adjudecat pentru suma de 27,6 milioane de dolari, arata Artsy.net, potrivit MEDIAFAX.Lucrarea lui Claude Monet a fost articolul care s-a vandut cel mai bine la…