Cele trei texte antice care arată cât de veche e celebrarea Crăciunului Va intrebați de ce sarbatoarea Craciunului este pe 25 decembrie? Mulți cred ca are legatura cu festivalurile pagane stravechi. Mulți oameni, inclusiv creștinii, cred ca originea datei Craciunului este legata de sarbatorile pagane pentru a venera zeului solar Sol Invictus , zeul Saturnalia sau zeul solar persan adoptat de romani, Mithras, conform The Conversation. Din punct de vedere academic, aceasta viziune este cunoscuta și sub numele de teoria religiilor istorice. Teoria sugereaza ca Biserica Catolica din Roma, Italia, a inceput sa sarbatoreasca Craciunul pe 25 decembrie in 336 d.Hr. pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

