Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a riscat sa provoace o „catastrofa nucleara și radioactiva” lansand atacuri in care toate centralele nucleare ale Ucrainei au fost deconectate de la rețeaua electrica pentru prima data in 40 de ani, a declarat șeful companiei energetice nucleare a Ucrainei.

- Cel puțin 2 persoane au murit dupa ce doua rachete rusești au aterizat in statul NATO, Polonia, la granița cu Ucraina. Premierul polonez convoaca o reuniune urgenta a comitetului de securitate naționala

- La aproape opt luni de la inceputul invaziei rusești in Ucraina, forțele Moscovei avanseaza in Bahmut, unul dintre ultimele orașe ucrainene in care armata lui Putin este in ofensiva. Bombardamentele rusești au lovit de 64 de ori regiunea Sumi și au ucis doi oameni. In contextul penelor de curent și…

- Președintele Vladimir Putin i-a spus șefului Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ca situația din jurul centralei nucleare Zaporojie, deținuta de ruși in Ucraina, este "ingrijoratoare", transmite The Guardian.

- SUA și aliații sai vor distruge trupele și echipamentele Rusiei din Ucraina și vor scufunda flota din Marea Neagra daca președintele rus Vladimir Putin va folosi arme, a avertizat fostul director al CIA și general in rezerva David Petraeus, potrivit The Guardian.

- Bombardamentele de marți au avariat o linie electrica de rezerva la centrala nucleara Zaporojie (ZNPP) din Ucraina, aflata sub control rușilor, care și-a pierdut deja toate cele patru linii electrice obișnuite, a anunțat miercuri, intr-un comunicat de presa, organismul de supraveghere nucleara al ONU,…

- Organismul de supraveghere nucleara al ONU urmeaza sa prezinte marți un raport privind centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, la o zi dupa ce bombardamentele au intrerupt furnizarea de energie electrica pentru a doua oara in doua saptamani și au iscat temeri privind o catastrofa, scrie Reuters. Ucraina…

- Centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, ocupata de fortele ruse, „a pierdut din nou conexiunea” cu reteaua electrica, a anuntat sambata printr-un comunicat Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), ai carei experti se afla la fata locului, potrivit AFP. Ultima linie inca functionala „a…