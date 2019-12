Cele mai tari reclame eCommerce de Craciun: Zalando, Amazon sau eBAY

Stiri pe aceeasi tema

- ​Blugento, firma clujeana specializata în furnizarea de soluții de eCommerce bazate pe platforma Magento, alaturi de Frisbo, Coletaria.ro și VE Global, pune bazele unui acord comercial pentru sprijinirea magazinelor online din România sa își vânda produsele în Polonia.Citeste…

- Fiind sambata si fiind si eu un amator de chilipiruri, am luat la picior Bulevardul Republicii din Lunca Barzavei si am tras o tura prin magazinele de toale la mana a doua. Obiectivul primar… geaca si nadragi de schi, ca tot se apropie sezonul. Intrand prin magazine, am intrebat cativa…

- Amazon a retras de la vanzare decorațiuni de Craciun cu imagini din lagarul de exterminare nazist Auschwitz, dupa ce un muzeu polonez a acuzat compania de comert online de “lipsa de respect”, potrivit The Guardian.

- Muzeul polonez a criticat aspru compania Amazon pentru comercializarea unor ornamente de Craciun pe care apareau imagini din tabara de exterminare nazista Auschwitz-Bikernay. Amazon a retras de pe platforma sa mai multe produse prezentate drept ”ornamente de Craciun” care reprezentau imagini de la Auschwitz.…

- Muzeul Auschwitz-Birkenau a criticat duminica gigantul american al comertului online Amazon pentru vanzarea unor decoratiuni de Craciun pe care sunt reprezentate imagini ale lagarului de concentrare nazist, informeaza AFP preluat de agerpres."Vanzarea de decoratiuni de Craciun cu imagini ale…

- Este ziua cu cele mai mari reduceri din an - Black Friday Foto: Cristiana Sabau Este ziua cu cele mai mari reduceri din an - Black Friday. La noi campania are loc mai devreme fata de varianta originala din Statele Unite. Magazinele au anuntat scaderi de preturi semnificative,…

- Romanii se intorc cu placere in aprozarele de stat. In Bucuresti, peste 300 de oameni trec in fiecare zi pragul magazinului Casa Unirea. Oamenii cumpara in special preparate traditionale, toba sau caltabos. Producatorii de branza din Sibiu au insa competitie puternica, taranii din piete. Principalii…

- vezi galeria Retailerul de fashion LPP, care detine pe plan local brandurile Reserved, Mohito, Crop, Sinsay si House, a lansat un centrul de fulfillment de 22.000 metri patrati. Din depozitul LPP din Stefanesti vor fi livrate comenzile online catre clientii din Romania si, ulterior, Bulgaria si alte…