- Pentru ca a devenit și la noi o tradiție ca de Halloween sa pregatim preparate cu dovleac, Rețeta Dovleci din aluat cu dovleac placintar caramelizat, se incadreaza perfect la categoria Rețete de Halloween.

- Activitați desfașurate de ISU Vrancea cu ocazia Zilei Internationale pentru Reducerea Riscurilor Dezastrelor Naturale Ziua de 13 octombrie a fost instituita drept Ziua Internationala pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, prin Rezolutia nr. 64/200, din 21 decembrie 2009, adoptata de Adunarea…

- Daca ești in plin proces de construcție sau renovare a casei, vei ajunge inevitabil și la pasul in care trebuie sa alegi culorile. Poate fi un proces complicat, deoarece iți dorești ca interiorul caminului tau sa arate perfect. Un prim sfat este sa ai in vedere culorile tale preferate. Daca ție iți…

- In primul rand, bebe se naste cu unghii mari si uneori ascutite. Asa ca din primele zile trebuie sa i le taiati, ca sa nu se zgarie. In maternitatile de stat nu i se taie unghiile de catre personal, deci trebuie sa va descurcati singura. In bagajul pentru maternitate, luati si o forfecuta…

- Incet, incet toamna isi intra in drepturi, iar durata zilei scade si este nevoie de alte surse de iluminat pentru a ne desfasura activitatile ce ne fac placere. Desigur, nu mai putem folosi lampile cu gaz ale bunicilor, dar avem la dispozitie mai multe solutii pentru a ne imbunatati calitatea vietii…

- Romanii sunt sfatuiti de specialistii de la ANSVSA sa cumpere alimente numai din locuri autorizate. Mai ales, in perioadele cu temperaturi ridicate, oamenii trebuie sa fie atenti la produse pentur a evita aparitia toxiinfectiilor alimentare.

- Romanii din diaspora, intampinați la granița cu sfaturi pentru vot Foto arhiva Voluntarii organizatiei Declic îi întâmpina zilele acestea la frontiera pe românii din diaspora care se întorc în tara, le ofera pliante si le dau detalii despre cum pot vota la alegerile…

- Cum prevenim dispariția copiilor. Anunțuri de copii disparuți sunt distribuite zilnic in media, așa incat teama parinților de a-și lasa copilul singur pe strada este justificata. Afla ce poți face pentru a-ți stapani aceasta teama și pentru a te asigura ca cel mic va fi in siguranța.