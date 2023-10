Cele mai tari destinații turistice din 2024. Mongolia ocupă locul I Suntem pe final de an, in lume sunt doua razboaie, dar oamenii vor sa-și traiasca viața, vor sa calatoreasca. Lonely Planet a alcatuit un top al celor mai cautate destinații turistice din 2024. Daca nu v-ați facut deja rezervari pentru vacanța de anul viitor, cei de la Lonely Planet au alcatuit un top al țarilor pe care ar trebui sa le vedeți in 2024. Intre primele cinci din top se numara: Mongolia, India, Santa Lucia, Mexic și Maroc, urmeaza Chile, Benin, Uzbekistan, Pakistan și Croația. Mongolia a fost aleasa ca prima destinație fiindca are niște peisaje și munți superbi. Deși se afla stransa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

