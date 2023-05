Stiri pe aceeasi tema

- Și-a dorit cu ardoare, in copilarie, sa devina gunoier, insa a ajuns unul dintre cei mai apreciați actori din Romania! Este vorba despre Doru Catanescu, actorul din serialul romanesc “Profu’”, care a ajuns imediat la inimile multor romani. In exclusivitate, pentru Playtech Știri, Doru ne-a dezvaluit…

- ■ la 47 de ani, Virginia Laic este campioana naționala la fitness, titlul fiind obținut la Cluj ■ nu este prima medalie din palmares, medicul afirmand ca sportul contribuie la dorința de exprimare și evoluția personala ■ Virginia Laic, medic stomatolog, a urcat pe podiumul unei competiții naționale,…

- El este concurentul de la „Romanii au talent” care a starnit valuri de critici, dupa ce s-a calificat in etapa finala a show-ului de divertisment difuzat de Pro TV. Unii i-au laudat talentul, insa multe voci au susținut ca, de fapt, ar fi obligat sa creeze momente de emoție pe scena: „Asta nu observa…

- Un barbat din Iasi, care a dorit sa se razbune pe iubita care l-a parasit, a avut o idee cel putin ciudata. Acesta a decis sa fure calul tatalui tinerei si sa se laude cu fapta pe care a facut-o

- Lidl obișnuitește din cand in cand sa scoata la vanzare produse care fac furori printre romani. Așa s-a intamplat și in cazul unui produs foarte modern. S-a anunțat acum ca produsul de la LIDL dorit de toti romanii revine in magazine. Astfel, va fi bataie la raft, lar retailerul nu va face fata cerintelor.…

- O romanca din Italia face apel catre toți cei un milion de romani stabiliți acolo sa impraștie imagini cu Ionel Arsene pe rețelele de socializare pentru a putea fi gasit.In Brescia, baronul de Neamț și finul sau ar avea o firma de construcții. Cei doi au inregistrat-o in anul 2019 și de-a lungul anilor…

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, a fost condamnat la 6 ani si opt luni de puscarie, vineri, 10 martie, de magistratii de la Curtea de Apel Brasov, afirma surse apropiate instantei. Sentinta este definitiva. Ramane de vazut daca Ionel Arsene este in tara sau a plecat in Italia asa cum s-a vehiculat…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, vrea ca cel putin 5000 de copii romani care locuiesc in afara granitelor tarii sa iti petreaca vacantele in Romania, in 2023. “Tabere gratuite pentru copiii romanilor din afara granițelor țarii! Tocmai am incheiat o intalnire de…