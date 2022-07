Cele mai slabe licee ieşene după media la Bacalaureat. Rata de promovabilitate sub 50% „Ziarul de Iasi" a realizat o analiza a unora dintre cele mai slabe unitati de invatamant iesene raportata la notele obtinute de elevii acestora la examenele de Bacalaureat de anul acesta. Unele dintre acestea au rata de promovabilitate mai mica de jumatate. Printre acestea se numara si Liceul Tehnologic de Transporturi si de Constructii din Iasi, acolo unde, in urma contestatiilor, din cei 43 de elevi inscrisi la examen, doar 18 elevi au reusit sa obtina calificativul „admis". Cea mai mare media a acestui colegiu este 9.65, iar cea mai mica este nota 6. Am realizat si media mediilor pentru acesta… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situatia inscrierilor la Facultatea de Automatica si Calculatoare: 713 de tineri inscrisi pe locurile de la buget si taxa. Concurenta in acest moment de 2 elevi pe un loc! Examenul de admitere va avea loc pe data de 19 iulie. Perioada de inscriere la Facultatea de Arhitectura „G.M. Cantacuzino" s-a…

- Senatul Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a decis ca la admiterea din acest an sa nu se mai țina cont de media obținuta la Bacalaureat. Potrivit purtatorului de cuvant al universitații, Ivona Burduja, candidații vor susține doar un test grila. Ivona Burduja: S-a eliminat…

- Doar trei colegii nationale de stat din Bucuresti se afla in topul celor mai bune licee din tara dupa afisarea rezultatelor finale la examenul de Bacalaureat 2022. In clasament se regasesc licee si din Cluj-Napoca, Ramnicu Valcea si Iasi.

- Iesenii se bucura de inca sase decaristi in urma contestatiilor la Bacalaureat! In acest moment, in judetul Iasi sunt 15 elevi cu media 10, cei mai multi fiind de la Colegiul National „Costache Negruzzi". Rata de promovare, inregistrata dupa solutionarea contestatiilor, este de 83,15 -(in crestere cu…

- Inca un elev din judetul Constanta a obtinut media 10 la Bacalureat. Elevul de la Colegiul National Mircea cel Batran Constanta obtinuse initial nota 9,75 la Fizica, iar dupa contestatie nota 10. Media finala este acum 10. La nivel national numarul mediilor de 10 zece a crescut la 222 de la 162 inainte…

- Topul liceelor dupa mediile la bacalaureat - 2022. Ca in fiecare an, „Ziarul de Iasi" a realizat si acum un top al liceelor iesene dupa media elevilor obtinuta la bacalaureat. In fiecare an, se considera ca specializarile anumitor scoli sunt mai dificile decat ale altora, cum este in cazul examenului…

- Clujul are trei licee in topul național al celor mai bune unitați de invațamant din Romania, dupa media de la Examenul de Bacalaureat 2020. Pe locul 3 in țara este Liceul Teoretic ”Avram Iancu” Cluj-Napoca, cu media 9,38, pe locul 7 este Colegiul Național ”Emil Racovița” cu media 9.35,…

- „Doar ce ma trezisem, luni in jurul orei 10, si primul lucru pe care l-am facut a fost sa intru pe platforma si sa vad daca au fost postate rezultatele. Inițial a fost un soc, dar mama a verificat apoi si ea si s-au confirmat notele!”, povestește Tudor Camarașan. Tanarul absolvent de la liceul Ana …