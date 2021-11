Cele mai simple rețete pe care le poți face din semințele de năut Daca ești in lipsa de idei și nu vrei sa cheltui prea mult pentru un meniu diversificat, afla ca doar din semințe de naut poți obține cel puțin 3 preparate diferite. Iata cele mai simple rețete pe care le poți face din semințele de naut. Una dintre cele mai simple rețete pe care le poți face din semințele de naut este nautul in sos tomat, pentru care vei avea nevoie de urmatoarele ingrediente: Cele mai simple rețete pe care le poți face din semințele de naut o conserva de naut o conserva de rosii in bulion o ceapa o lingura ulei 1-2 catei de usturoi, sare și piper, dupa gust patrunjel Pentru a-l… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incep deja pregatirile pentru masa de sarbatori, iar piftiile sunt unul dintre preparatele de sezon. Iata cum se prepara cele mai comune 3 piftii, de pui, de porc și cea de curcan. Pentru a prepara piftia de pui sau de curcan veți avea nevoie de urmatoarele ingrediente: 1,5 kg capete si picioare de…

- Pentru a scapa de problema, intinde-te in pat si ridica-ti picioarele la 30 de cm inaltime fata de restul corpului.Ceaiul de patrunjel este unul dintre cele mai bune remedii pentru dezumflarea picioarelor, avand efect diuretic.Pentru a-l prepara, toaca fin cateva fire de patrunjel. Umple un vas cu 500…

- ARDEI UMPLUTI reteta. Ingrediente:– 1 kg carne tocata– 10 ardei grasi– 3 cepe mari– o canuta orez– 2 linguri pasta de tomate– 1 ou– cimbru– patrunjel– sare, piperARDEI UMPLUTI reteta. Preparare:Ardeii se curata de cotoare, se taie putin la varf si se spala. In putin ulei se caleste ceapa si cand s-a…

- Pasta de pește este asemanatoare cu zacusca. Mulți oameni fac pasta de pește pentru iarna. In plus, poate fi consumata și in perioada de post, atunci cand este dezlegare la pește. Pasta de pește se poate face din orice fel de pește, de la crap, pastrav, macrou sau orice alt pește. In plus, se poate…

- Supa de linte este o alternativa extrem de sanatoasa cand nu ai pofta de carne. Iata rețeta pentru supa de linte, modul de preparare, dar și ingredientele de care ai nevoie. Pentru a prepara rețeta de supa de linte asigura-te ca ai urmatoarele ingrediente in bucataria ta: Cum se prepara supa de linte.…

- Ingredientele necesare prepararii acestei rețete postate pe site-ul: rețete.unica.ro. INGREDIENTE 600 g muschiuleț de porc 3 ardei capia 1 ardei verde 2 dovlecei 2 cepe roșii 1 ardei iute 2 gogoșari piper boabe sare boia dulce boia iute 3-4 linguri ulei 1-2 foi dafin 4 roșii 1-2 crenguțe cimbru MOD…

- Mancarurile preparate la ceaun in curte au un gust aparte, iar daca ești in lipsa de idei iata cinci propuneri din care poți alege. Sunt cele mai bune feluri de mancare pe care le poți face la ceaun in curte. Primul fel de mancare pe care il poți prepara la ceaun, el fiind și unul tradițional este ciolanul…

- Ingrediente: 1 kg de cartofi mici, doua fire de ceapa verde sau o mana de chives (arpagic verde), 4 linguri de iaurt, 3 linguri de crema de branza, 1 lingura de mustar Dijon, 1 lingurita de capere, ulei de masline, sare, piper Mod de preparare: Curațați cartofii și și fierbeți-i intregi, la foc mic.…