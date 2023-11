Stiri pe aceeasi tema

- Zurich si Singapore sint cele mai scumpe orase din lume, chiar inaintea New York-ului, intr-un context de cresteri inca puternice ale preturilor, potrivit unui clasament publicat joi de saptaminalul The Economist, informeaza AFP. Revista britanica estimeaza ca preturile au crescut in medie cu 7,4% pe…

- Zurich si Singapore sunt cele mai scumpe orase din lume, chiar inaintea New York-ului, intr-un context de cresteri inca puternice ale preturilor, potrivit unui clasament publicat joi de saptamanalul The Economist, informeaza AFP.

- Care sunt cele mai scumpe orașe din lume: New York a fost detronat de un oraș din EuropaZurich si Singapore sunt cele mai scumpe orase din lume, chiar inaintea New York-ului, intr-un context de cresteri inca puternice ale preturilor, potrivit unui clasament publicat joi de saptamanalul The Economist,…

- A fost realizat topul celor mai bogate pisici din lume. Micile feline fac o avere in mediul online, acolo unde sunt urmarite de milioane de oameni. Iata care sunt cele mai bogate pisici din lume! Pisica lui Taylor Swift și a lui Karl Otto Lagerfeld se afla in top. Topul celor mai bogate pisici din…

- La nivelul țarii, in luna septembrie a acestui an, comparativ cu aceeași luna a anului trecut, s-au inregistrat exclusiv creșteri ale prețului mediu solicitat pe toate categoriile de apartamente.

- Topul celor mai inovatoare țari din lume. Romania este pe locul 47Elvetia a fost desemnata inca o data cea mai inovatoare tara din lume, potrivit unui studiu realizat de Organizatia Natiunilor Unite (ONU), informeaza DPA, conform Agerpres. Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (WIPO),…

- Luni, Camera Deputatilor va dezbate motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii Alexandru Rafila. Votul, insa, este așteptat pentru miercuri. Sedinta este programata sa inceapa la ora 16,00.Motiunea simpla se intituleaza „Ministrul Rafila – turistul lenes si cinic care lasa Romania fara spitale”.…

- Formula 1 se afla zilele acestea in Singapore, unde duminica va loc Marele Premiu pe circuitul Marina Bay. Prima sesiune de antrenamente libere s-a incheiat, iar piloții Ferrari au fost cei mai rapizi. Dupa primele 30 de minute, Lando Norris a stabilit cel mai rapid rezultat pe pneuri medii, dar apoi…