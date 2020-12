Stiri pe aceeasi tema

- Era de mult o zicala, cum ca o ciorba buna te scoate din boala și se aplica și dupa ce ne ghiftuim cu mese copioase la diferite evenimente, sarbatori, sau vacanțe. Marian Duța ne ajuta sa aflam care sunt cele mai recomadate ciorbe bune de servit dupa perioadele de abuz alimentar.

- Captura de ketamina record de aproape un miliard de dolari, anuntata de Thailanda la mijlocul lunii, s-a dovedit a fi o "neintelegere", dupa ce analizele de laborator au aratat ca substanta era fosfat trisodic, folosit si ca aditiv alimentar, transmite BBC.Ministrul Justitiei din Thailanda, Somsak Thepsuthin,…

- Un restaurant din Budapesta „a reinventat roata” pentru distanțare sociala, scrie Reuters. Puternic afectat de scaderea incasarilor din cauza pandemiei, restaurantul a servit cina in cabinele unei roți uriașe, potrivit Mediafax.Restaurantul a organizat o cina „in aer”, in cabinele roții din…

- Premiul Nobel pentru Pace pe 2020 a fost atribuit vineri, 9 octombrie, Programului alimentar mondial al Națiunilor Unite (PAM). Președinta Comitetului Nobel, Berit Reiss-Andersen, a declarat presei ca PAM este recompensat pentru “eforturile sale impotriva foametei, pentru contribuția sa la ameliorarea…

- Un proiect de ordonanta de urgenta, care prevede ca parintii vor putea beneficia de zile libere in perioadele in care copiii lor invața online, a fost introdus pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi, in prima lectura, a anunțat vicepremierul Raluca Turcan. Practic, vor putea primi aceste zile…

- Spun sursele noastre apropiate de estiune ca, atunci cand baietii aia rai de la Degheaul taigherimii iesene au venit in ancheta la pizzerie, ca sa vada daca exista docomente in baza carora mancau anchetatii cu cascheta, fetitele de acolo, simtindu-i ca sunt de la structuri, i-au intrebat daca doresc…

- Alimente sanatoase pe timp de toamna, recomandate de nutriționistul Gianluca Mech Pe timp de vara, gama de produse proaspete pe care le putem consuma este mult mai ofertanta pentru un regim alimentar sanatos. In plus, in sezonul cald, organismul parca și simte nevoia de mancaruri mai ușoare. Odata cu…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, avertizeaza asupra purtarii maștilor chirurgicale de catre elevi, pentru o perioada mai lunga de șase ore. Acesta explica riscurile la care cei mici sunt expuși și recomada alternarea maștilor chirurgicale cu cele textile, acolo unde situația o permite.…