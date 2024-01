Stiri pe aceeasi tema

- O alunecare de teren a ingropat luni 44 de persoane in provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, conform unei estimari preliminare, informeaza AFP, citand presa de stat. Tragedia s-a produs la ora locala 5:51 a.m. (21:51 p.m. GMT duminica) in satul Liangshui din cantonul Zhenxiong, iar „44 de persoane…

- Dificultatea de a elimina riscurile cu China nu a fost ințeleasa in mod adecvat de catre liderii occidentali. Deși obiectivul de a accelera producția de energie curata este binevenit, strategia nu este sustenabila. Daca guvernele occidentale incep un razboi total al subvențiilor intre ele, nu vor face…

- Ascensiunea NVIDIA continua pe masura ce producatorul investește in domeniul AI, iar acum compania cauta sa deschida fabrici noi. Dupa Taiwan, urmatoarea destinație este Vietnam. Jensen Huang, CEO-ul NVIDIA, a vizitat pentru prima data țara din sud-estul Asiei spunand ca se simte ca acasa și ca vrea…

- Vineri și sambata s-au disputat partidele etapei cu numarul XI din cadrul seriei a X-a, din liga a treia. Zalaul continua sa domine seria a X-a, reușind o noua victorie, scor 2-1, in fața celor de la CSM Sighetu Marmației. Crișul Santandrei este surpriza placuta a acestui sezon, reușind un rezultat…

- FC Unirea Dej nu se regasește nici cu Dragoș Militaru pe banca tehnica și inregistreaza eșec dupa eșec. Azi, uniriștii au cedat, scor 1-3, cu CSM Reșița. Partida – care a contat pentru a 13-a etapa din Liga 2 – s-a disputat astazi, cu incepere de la ora 11, pe Stadionul Municipal Dej. Oaspeții au deschis…

- Nabil Fekir (30 de ani) s-a intors pe gazon sambata seara și aproape ca i-au dat lacrimile la momentul schimbarii lui Isco (31), in partida caștigata de Betis cu Mallorca (2-0). „A fost o perioada foarte grea, dar le mulțumesc tuturor pentru ca m-au incurajat sa trec peste toate problemele”, a declarat…

- In ultimii ani, tot mai multi romani au inceput sa neglijeze televizorul, alegand sa isi culeaga informatiile necesare din mediul online. Acest lucru se intampla, sustin specialistii, din cauza faptului ca traimi in ,,secolul vitezei".