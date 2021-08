Cele mai profitabile companii din România: Frații Pavăl au fost câștigători în 2020 Paval Holding, vehiculul de investiții controlat de fondatorii Dedeman, Dragoș și Adrian Paval, se afla pe primul loc in topul clasamentului celor mai profitabile companii din Romania in 2020, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, la solicitarea wall-street.ro. Fondul de investiții controlat de frații Paval a raportat anul trecut un profit net de peste 3 miliarde lei. Anul 2020 a fost unul foarte bun pentru fondul de investiții. In urma cu doi ani, Paval Holding inregistra pierderi de peste 47 milioane lei, conform datelor de la Ministerul Finanțelor. … Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

