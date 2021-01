Cele mai noi tendinte in tricotaje In sezonul rece, piesele tricotate din diferite fibre sunt cele mai cautate elemente de vestimentatie, indiferent de situatie. Anul acesta, designerii s-au lasat fascinati de tricotaje si le-au inclus abuziv in tendinte, atat in look-uri complete cat si in diferite combinatii cu alte texturi sau in nenumarate culori si imprimeuri.



Clasicele cardigane au primit upgrade-uri spectaculoase, ajungand in formule cu decolteu adanc sau variante lungi care curg pe langa silueta si se integreaza elegant in orice tinuta stratificata pentru iarna. Designerii inoveaza prin alaturari de imprimeuri… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

