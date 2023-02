Stiri pe aceeasi tema

Arme si vehicule militare britanice ar putea fi produse in Ucraina sub licenta, reducand dependenta tarii de livrarile de arme de la aliatii occidentali, a informat duminica ziarul Telegraph, citat de Reuters.

Un fost guvernator ucrainean descrie Donbas-ul ca fiind cel mai periculos loc de pe teritoriul Ucrainei, in care luptele se duc necontenit si in care soldatii ucraineni sunt expusi celui mai mare risc, anunța Agerpres.

Șeful trupelor Wagner, Evgeni Prigojin, anunța ca soldații sai au cucerit și dețin controlul asupra localitații Blagodanoye, de pe frontul de la Bakhmut. Acest punct de important pe frontul din Ucraina, pentru ca este considerat strategic de ambele parți și s-au dus lupte grele pentru obținerea controlului.

Pentagonul a anuntat, joi, un pachet de securitate pentru Ucraina in valoare de 2,5 miliarde de dolari, incluzand vehicule blindate Stryker si mai multe vehicule de lupta Bradley care ar putea fi folosite impotriva unei posibile ofensive ruse in aceasta primavara, relateaza CNN.

Statele Unite sunt pe cale sa finalizeze un pachet uriaș de ajutor militar pentru Ucraina, in valoare totala de aproximativ 2,5 miliarde de dolari in armament, incluzand, pentru prima data, vehicule de lupta Stryker, au declarat pentru CNN doua surse.

Cel mai important general ucrainean, Valerii Zaluzhnyi, a anuntat ca a avut, marti, in Polonia, prima sa intalnire personala cu omologul sau american, generalul Mark Milley, transmkite CNN.

Rusia anunța inceperea producției la noi mijloace de combatere a dronelor. Totul are loc in contextul in care in razboiul din Ucraina dronele au fost extrem de utilizate pe campul de lupta.

Pacea dintre Rusia si Ucraina este la orizont in anul urmator sau cel putin asa a prezis miercuri un grup de samani si vindecatori din capitala Peru, Lima, potrivit Reuters.