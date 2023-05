Stiri pe aceeasi tema

- Zaharul se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere a pretului de 58,25% in aprilie 2023 fata de aprilie 2022, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), transmite Agerpres.

- Analistul economic Adrian Negrescu a afirmat ca avem preturile din ce in ce mai mari la produsele alimentare de baza si la servicii, iar acest lucru afecteaza puterea de cumparare a romanilor, mentionand ca mai mult de 40% din cheltuielile unei familii cu doi copii merg in aceasta zona.El…

