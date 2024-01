Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al armatei houthi, Yahya Sarea, a declarat vineri (12 ianuarie) ca 73 de lovituri au ucis cinci dintre luptatorii gruparii și au ranit alți șase, dupa ce Statele Unite și Marea Britanie au efectuat in timpul nopții atacuri impotriva țintelor militare ale mișcarii din Yemen, ca raspuns…

- Noul guvernator al Bancii Centrale a Turciei, care anterior a lucrat si pe Wall Street, spune ca din cauza cresterilor mari de preturi de pe piata imobiliara a fost nevoita sa se mute inapoi cu parintii, informeaza AFP. „Nu am gasit o locuinta la Istanbul. Este extrem de scump. Am decis sa ne mutam…

- Potrivit Ministerului Muncii, inspectoratele teritoriale au identificat in primele noua luni din 2023, lucrand „la negru”, 5656 de persoane. Ministerul Muncii explica, intr-un raspuns formulat in urma unei interpelari a deputatului Daniel Gheorghe Rusu, dimensiunea muncii la negru din Romania. Potrivit…

- Intr-un moment in care Romania trece printr-o criza economica accentuata, vorbim, totuși, de singurul oras din Romania fara somaj. Aici, toti locuitorii au loc de munca, iar autoritațile locale spun ca inca este nevoie de angajati. Sebiș este singurul oras din Romania fara somaj Criza din piața muncii,…

- Zeci de angajati ai Casei Judetene de Pensii (CJP) Alba au intrat miercuri in greva de avertisment, timp de doua ore, dupa ce incepand din 6 noiembrie au protestat, zilnic, prin afectarea activitatii cu publicul. Liderul de sindicat, Marius Ioan Plesa, a declarat, pentru AGERPRES, ca din Sindicatul…

- Cei mai mari patru creditori din SUA au acaparat aproape jumatate din profiturile bancare in al treilea trimestru. Profiturile la JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo si Citigroup au crescut cu 23%, conform Mediafax.Cei mai mari patru creditori din SUA au acaparat aproape jumatate din profiturile…

- Miros de o noua criza in Statele Unite! Mai multe banci americane au inchis peste 50 de sucursale și au concediat mii de angajați, in luna octombrie, in incercarea de a-și optimiza costurile, scrie presa internaționala.Bank of America a desființat 21 de sucursale in prima saptamana a lunii octombrie,…